Venezia, Dionisi: "Il mercato destabilizza. Ma sono felice di giocare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Venezia Alessio Dionisi alla vigilia della sfida contro la Cremonese chiede alla sua squadra di non considerare questo uno scontro diretto per la salvezza: “Chiedo a tutti di non vivere questa partita come uno scontro diretto. So che dire che ogni partita è una finale è un luogo comune, ma dobbiamo rimanere in partita senza farci distrarre. - continua Dionisi come riporta trivenetogoal.it – Le voci di mercato destabilizzano, ma sono felice di giocare. Sono arrivati Molinaro e Monachello, non li conosco personalmente e sarebbe stato più bello accoglierli con anche Bocalon in squadra. Il secondo è diverso rispetto a Bocalon, più bravo nel fraseggio rispetto a Riccardo. Aramu? Lo vedo molto bene, ha qualità enormi e sappiamo che è al centro di molti interessi di mercato. Per quanto riguarda Di Mariano si è allenato bene, ma gli servirebbe un gol. Lo scorso anno a Cremona segnò, ma non sono scaramantico”.