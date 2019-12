Venezia, Dionisi: "Lottiamo per salvarci, ora va migliorata la classifica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessio Dionisi, allenatore del Venezia, alla vigilia del match col Perugia ha parlato della partita per presentarla: “E’ una partita importante, perché nelle due precedenti gare non abbiamo ottenuto punti e la classifica non ci piace, per cui vogliamo migliorarla. Giochiamo contro una squadra con valori importanti ma a questo punto conta quello che abbiamo dentro e le qualità che porteremo in campo, dimenticandoci della paura, che non deve esserci. Giocheremo per riconoscerci, per fare quello che sappiamo fare ed essere coraggiosi. Le cose che prima venivano facilmente in un momento come questo magari vengono meno e qualche errore in più potrebbe essere commesso ma dobbiamo saper andare oltre, avere coraggio e superare le difficoltà. Avremo qualche assenza ma non mi piace parlare di chi mancherà ma di chi giocherà, siamo una squadra unita e come tale sapremo sopperire alle assenze, infatti domani sarà con noi anche Aramu nonostante sia squalificato".

Sugli obiettivi: “Noi lottiamo per salvarci, siamo stati bravi a rimanere fuori dalle ultime 5 posizioni fino a dicembre mentre ora stiamo finendo il girone d’andata dentro e questo non piace a nessuno. Vedo una squadra che ha voglia di lottare, dobbiamo fare in modo di andare a Perugia con coraggio, comportandoci da squadra, cosa che magari è venuta un po' meno durante le ultime due prestazioni, perché è così che si sopperisce alle difficoltà. Quando abbiamo giocato da squadra tutte le qualità dei ragazzi sono emerse e lo abbiamo dimostrato fino alla partita con lo Spezia, che reputo la migliore di tutto il nostro campionato e il nostro rammarico è di non averla vinta. In quella gara, contro una squadra forte, gli avversari non hanno mai tirato in porta, però in quella occasione è accaduto che alcune squadre siano riuscite a scavalcarci ed è giunta negatività dall’esterno che non siamo riusciti a filtrare; non è un alibi, domani dobbiamo fare di tutto per fare in modo che si giochi con coraggio e sangue freddo".