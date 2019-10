Venezia, Dionisi: "Non sarà rivincita dei play out. Ventura? Che onore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Venezia Alessio Dionisi ha parlato alla vigilia della sfida conto la Salernitana facendo il punto dopo le due settimane di pausa: “Ci sono giocatori che rientravano dagli infortuni e c’era un’amichevole il cui valore era legato a far giocare il più possibile chi non ne aveva avuto la possibilità. Ceccaroni potrebbe essere schierato a sinistra, per lui è un’occasione importante, Fiordilino si è sempre allenato anche se non ha giocato l’amichevole a scopo precauzionale. Rientra Maleh, Vacca e Suciu sono a disposizione snche se Sergiu non ha ancora i minuti degli altri compagni di squadra. Il rischio è di sbagliare le scelte, ma ben venga un rischio simile. Posso scegliere e sono ben contento di farlo. - continua Dionisi come riporta Trivenetogoal.it - Sarà un onore per me affrontare Ventura per la prima volta e io spero di poter ripetere il suo cammino da allenatore. La sua squadra ha obiettivi diversi dal nostro, fuori casa ha vinto tre gare su tre e ha un ottimo seguito. Non credo però che questa sfida sia un rivincita dei play out scorsi, non ne abbiamo parlato né abbiamo puntato su questo aspetto per preparare la gara. La strada è ancora in salita, avremo un ostacolo difficile domani e cercheremo di superarlo”