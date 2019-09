Venezia, Dionisi: "Pisa? Vogliamo vincere non sarà una gara da tripla"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Venezia Alessio Dionisi ha parlato alla viglia della sfida contro il Pisa soffermandosi sulla crescita dei suoi: “I risultati aiutano, danno una spinta maggiore, ma noi siamo cresciuti tantissimo ultimamente e ora non dobbiamo accontentarci e continuare su questa strada visto che siamo solo alla quinta. Il Pisa è una squadra che ha iniziato bene e D’Angelo ha l’imbarazzo della scelta su chi schierare, ma noi vogliamo vincere e non sarà una partita da tripla. Dobbiamo fare di tutto per indirizzare la partita nella direzione che vogliamo noi. - continua Dionisi parlando della squadra come riporta Trivenetogoal.it - Suciu ha fatto il primo allenamento, mentre Marino sta proseguendo il suo cammino verso il recupero. E non ci saranno anche Pomini e Maleh. Davanti avrò la possibilità di scegliere e anche di sbagliare. Aramu giocherà, ma questo non esclude Capello. L’unico ancora non in condizione è Zigoni. Fare le scelte implica anche riscontri negativi, ma la mia linea è quella che chi merita gioca, non che chi fa bene una partita giocano ancora. Conta quello che vedo in settimana. Mi aspetto molto da lui dopo quello che è successo”.