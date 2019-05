© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il futuro del Venezia si deciderà con gli ultimi 90' di campionato nella sfida in casa di un Carpi già retrocesso. In vista della gara del 'Cabassi' il capitano dei lagunari Maurizio Domizzi ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Nuova Venezia: "La prestazione offerta con il Pescara, al di là del risultato finale, deve darci una bella dose di fiducia e maggiori certezze a livello mentale. Noi abbiamo dei limiti, abbiamo fatto meno di quanto potessimo aspettarci, però siamo ancora lì, siamo ancora in corsa e non è una possibilità tanto campata in aria".