Venezia, effettuati altri tamponi: nessuna nuova positività al Covid-19. La nota del club

vedi letture

Buone notizie in casa Venezia, con la situazione Covid-19 che continua a essere monitorata dal club.

Come noto, la partita di ieri tra i lagunari e l'Entella è stata rinviata per riscontrata positività al virus da parte di alcuni membri del gruppo squadra arancioneroverde, ma la situazione in Laguna è migliorata: come fa sapere la società, a seguito del ciclo di tamponi effettuato a Chiavari nella mattinata di ieri, a oggi non sono emerse ulteriori positività al test per l’individuazione del Covid-19.