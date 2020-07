Venezia, gioia Felicioli: "Ora voglio aiutare la squadra. In B non ci sono missioni impossibili"

Sono ripresi gli allenamenti, seppur individuali, per Gian Filippo Felicioli. L'esterno sinistro del Venezia, che aveva contratto il Covid-19, ha raccontato la sua esperienza ai taccuini del sito ufficiale del club: "Ieri ho sostenuto il mio primo allenamento individuale; sono inevitabilmente indietro di condizione, ma la mia speranza è quella di poter dare un contributo alla squadra almeno nelle ultime partite. La positività al Covid-19 è stato un fulmine a ciel sereno, in un momento in cui stavo cercando di recuperare una forma accettabile per poter giocare. Il mio primo pensiero è stato per la squadra e per le persone con cui ho avuto contatti, poichè senza saperlo avrei potuto contagiare tutti; per fortuna questo non è accaduto ed è un aspetto che mi ha dato molto sollievo. Sono sempre stato asintomatico, quindi non ho mai avuto una avvisaglia di una mia possibile positività. Sono stato quotidianamente in contatto telefonico con i compagni, lo staff e la società e li ringrazio per la vicinanza che mi hanno dimostrato, sono stati straordinari. Mi sono chiesto tante volte in che modo ho contratto il virus, ma non sono riuscito a darmi una risposta ed i primi giorni sono stati davvero difficili da affrontare, proprio per il timore di aver contagiato qualcuno. Ora finalmente è tutto passato, ho ricevuto dall’Asl il certificato che attesta la mia guarigione e nei prossimi giorni farò ulteriori accertamenti propedeutici al rientro in squadra. Il campionato? Le ultime prestazioni sono state molto buone, forse con l’Empoli abbiamo fatto un pò meno bene però sappiamo che i toscani dispongono di individualità di altissimo livello e che la classifica non rispecchia il loro reale valore. Non dobbiamo mollare, la classifica è molto corta e sono convinto che sapremo raggiungere l’obiettivo salvezza. A Benevento sarà difficile, hanno una squadra fortissima con un allenatore molto preparato; vorranno vincere anche questa partita, però sono convinto che in Serie B non ci siano missioni impossibili".