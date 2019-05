© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spazio al Venezia, sulle colonne dell'edizione locale del Corriere del Veneto. "Il Venezia perde la pazienza: 'Basta attese, chi paga?'", il titolo proposto dal quotidiano nelle pagine sportive. Il verdetto della Corte di Appello federale in merito al ricorso del Palermo atteso per il tardo pomeriggio, dopo diversi rumors, è stato rinviato a mercoledì prossimo 29 maggio. Una decisione, questa, che tiene tutti con il fiato sospeso, visto che nel frattempo è stato accolto il ricorso al Tar del Foggia, con la richiesta di sospensiva della delibera del Consiglio direttivo della Lega di Serie B che aveva annullato i playout dopo la retrocessione del Palermo. "Ieri la società di Joe Tacopina era pronta a concedere il rompete le righe alla squadra, ma le notizie arrivate nel corso del pomeriggio hanno costretto all’inversione di marcia", aggiunge il quotidiano in edicola.