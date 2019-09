Venezia senza frontiere. In Mongolia per avviare alcuni progetti

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Venezia allarga ancora i propri confini e si appresta a sbarcare coi propri progetti internazionali in Mongolia. Paolo Poggi e il suo collaboratore Simone Spina sono infatti nel paese asiatico per discutere alcuni progetti di collaborazione con le realtà locali per il prossimo anno. Lo riporta Trivenetogoal.it spiegando che Spina “ha incontrato il Responsabile dell’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata Italiana Ikhabayar Bayarbat, la scuola internazionale New Mongol School, l’International School Ulambator, la National Television ed i potenziali partner Vitafit LTD e Holiday Inn Ulambator, con i quali ha intrapreso un proficuo e costruttivo dialogo per gli sviluppi dei progetti che il Venezia vuole portare in Asia”.