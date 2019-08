Venezia, Lezzerini: "Personalità e coraggio, i risultati arriveranno"

© foto di Federico Gaetano

Un para rigori Luca Lezzerini, che, al netto del ko del suo Venezia contro al Cremonese, si è reso protagonista di una nuova parata dagli undici metri, dopo i due rigori parati in Coppa contro il Parma. L'estremo difensore ha fatto il punto della situazione ai microfoni ufficiali del club lagunare: “Ogni settimana prima delle partite ci prepariamo attentamente con l’allenatore dei portieri Massimo Lotti sulle varie situazioni che possono succedere, compresi i rigori, studiando dove gli avversari potrebbero indirizzare la sfera. Poi c’è anche una parte di istinto. Sono contento di essere riuscito a parare due rigori, spero di pararne altri. Personalmente sto cercando di riprendere la continuità che mi è mancata l’anno scorso, dove non ho giocato per diversi mesi, però oggi sono contento di come sta andando. Parlando della squadra, abbiamo espresso una buona qualità del gioco, creando diverse occasioni e mettendo in campo personalità e coraggio. Abbiamo giocato una grande partita con un pizzico di attenzione e di cinismo in più avremmo potuto fate risultato contro i grigiorossi. Contro il Trapani ci aspetta una partita difficile, ma la prepareremo bene in settimana, come abbiamo sempre fatto. Se giocheremo sempre come abbiamo fatto contro la Cremonese sono sicuro che i risultati arriveranno.”