Venezia, Lezzerini visionato dagli scout del Genoa. Idea di mercato per l'estate

In attesa di capire se e come si concluderà la stagione 2019/2020 alcuni club iniziano a muoversi sul fronte del mercato. Fra questi c’è il Genoa che, secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, avrebbe messo nel mirino Luca Lezzerini, ex prodotto del vivaio della Fiorentina, oggi titolare in Serie B a Venezia. Il giocatore, scrive il quotidiano, sarebbe stato osservato dal vivo dagli scout del Grifone in almeno quattro occasioni diverse prima dello stop alle competizioni scattato ad inizio marzo.