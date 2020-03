Venezia, Modolo: "Parlare di calcio ora è poco rispettoso verso le vittime"

Il capitano del Venezia FC Marco Modolo è intervenuto sul sito ufficiale per poter parlare del momento che sta attraversando il paese per via dell'emergenza coronavirus: "In questo momento si leggono molte cose in merito alla ripresa del campionato. Credo che parlare ora di calcio e del campionato sia prematuro e poco rispettoso verso le vittime che ci sono state e verso le famiglie che in questo momento stanno soffrendo. Ritengo che vi siano degli organi competenti che prenderanno le decisioni più opportune in base all’evolversi della situazione".