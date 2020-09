Venezia, Molinaro: "La salvezza dello scorso anno come la Champions. Ora alziamo l'asticella"

Dopo il rinnovo di contratto col Venezia Cristian Molinaro, laterale mancino 37enne, ha parlato in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato da TrivenetoGoal.it: “Non è stata un’annata facile per me sotto il profilo degli infortuni, ma volevo assolutamente dimostrare di stare sul pezzo e di restare sulla cresta del mondo. È stato naturale mettermi a disposizione e cercare di dare il mio contributo. È ovvio che bisogna poi vedere ai nastri di partenza come le squadre si saranno mosse, ma noi abbiamo una continuità importante sia tecnica che dirigenziale, visto che Mattia e Paolo conoscono benissimo il club e l’ambiente. Il gruppo dello scorso anno è stato in gran parte e si è cercata una continuità con quanto fatto lo scorso anno. Penso che questo possa aiutare. È ovvio che c’è grandissimo rispetto per Zanetti come calciatore, ci siamo incontrati tante volte sul campo, ma io penso al campo e mi sento fresco e vivo come 20 anni fa. La salvezza è stata come aver vinto la Champions League, dopo il lockdown sapevamo di poter avere qualche difficoltà ambientale. Abbiamo affrontato partite animale, prima del lockdown eravamo in difficoltà e in zona playout. La salvezza per noi è stata come vincere un trofeo. Il gruppo vuole ripetersi ed è pronto a farlo. Speriamo che i tifosi possano tornare al più presto, possono sembrare frasi fatte ma abbiamo veramente questo in animo”