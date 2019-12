Venezia, Montalto non può trasferirsi. Ha già vestito due maglie

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Adriano Montalto sarà ancora al Venezia, o al massimo alla Cremonese. Altre strade non possono essere percorse nonostante le voci che vorrebbero diversi club di Serie B e Serie C interessati al centravanti classe ‘88. Montalto infatti ha già vestito due maglie in questa stagione: quella grigiorossa ad agosto in due gare di Coppa Italia e quella arancioneroverde da agosto in avanti. Il regolamento non permette infatti di vestire una terza maglia in Italia e per questo Montalto è destinato a restare in Veneto visto e considerato che al momento un suo ritorno a Cremona appare molto improbabile.