Venezia, nota del club: un tesserato positivo al Covid-19. Gli altri tamponi sono negativi

vedi letture

Venezia FC informa che un proprio tesserato è risultato positivo al test per l’identificazione del Coronavirus-COVID-19.

Il tesserato è asintomatico ed è stato posto in isolamento rispetto al gruppo squadra.

Tutti gli altri tamponi effettuati sono risultati negativi e la società si è tempestivamente adoperata per far porre in essere le ulteriori misure necessarie di verifica sullo stato di salute del gruppo squadra.