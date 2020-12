Venezia, piace Agazzi del Livorno. Ma c'è la concorrenza di due big di Serie C

Per il centrocampista Davide Agazzi, in uscita dal Livorno, le pretendenti non mancano, sia in Serie C sia in Serie B. Secondo quanto riferito da ilpiccolo.net il classe '93 piace molto ad Alessandria e Padova, club che puntano alla promozione fra i cadetti in questa stagione, ma non solo. Su Agazzi infatti ci sarebbe anche il Venezia.