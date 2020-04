Venezia, Poggi: "Parlare di ripresa è irrispettoso nei confronti di chi soffre"

vedi letture

Il responsabile dei progetti internazionali del Venezia, Paolo Poggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere del Veneto sul tema dell’emergenza Coronavirus che ha bloccato tutto il calcio italiano e tutto il mondo in generale: “I viaggi per Suzhou e Shanghai sono stati ovviamente annullati, così come quello per il Vietnam. Ma spero di tornarci presto. C’è qualcosa che mi conforta in questo momento? Sì, il fatto che la Cina ne stia uscendo: sono riprese le partitelle e sta ricominciando l’attività delle scuole calcio che seguiamo anche se ci sono ancora limitazioni visto che tutti devono girare con la mascherina".

Sul tema della ripresa poi Poggi spiega: "E chi può dirlo se si tornerà a giocare? Quello che mi pare irrispettoso adesso è parlare di date, ipotizzare, fare supposizioni su quando si riprenderà. Stiamo vivendo una pandemia di cui nessuno conosce gli sviluppi e di cui sappiamo ancora poco”.