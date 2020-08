Venezia pronto ad adire le vie legali contro l'Empoli per l'ufficialità di Dionisi

Potrebbe avere degli strascichi legali la querelle fra Venezia ed Empoli per l'approdo in azzurro di Alessio Dionisi come nuovo allenatore. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti al club lagunare non sarebbe andata già la mossa dell'Empoli di annunciare Dionisi come nuovo tecnico sfruttando il comma 3 dell'articolo 9 del contratto collettivo degli allenatori che vieta ad un club di avere due allenatori in carica vista l'ufficialità data dal Venezia dell'arrivo di Paolo Zanetti senza esonerare prima l'ex Imolese. I veneti ritengono illegittima questa mossa ed è pronta ad adire le vie legali.