Venezia, Rogg: “La situazione sta prendendo una piega inaccettabile”

© foto di Federico De Luca

Il CEO del Venezia Andrea Rogg dalle colonne del Corriere del Veneto sbotta in merito alla situazione che sta vivendo il club lagunare, oltre che Foggia e Salernitana, in attesa del verdetto sul Palermo della Corte Federale d’Appello sulla retrocessione del Palermo: “La situazione in tutta onestà sta prendendo una piega inaccettabile. Siamo pronti a tutelarci in ogni sede, anche perché onestamente è assurdo pensare di poter giocare i play out a quasi un mese dal termine della regular season. La nostra situazione relativamente ai giocatori convocati dalle rispettive Nazionali è chiara e non possiamo far finta che non stia accadendo nulla”.