Venezia-Salernitana, le formazioni ufficiali: Forte-Bocalon titolari, ospiti con il 3-5-2

La capolista Salernitana scende in campo contro il Venezia per poter cercare altri tre punti in chiave promozione. I padroni di casa schierano il 4-3-1-2 con Forte e Bocalon in attacco, gli ospiti rispondono col 3-5-2. Ecco le scelte dei due allenatori:

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Mazzocchi, Ceccaroni, Svoboda, Felicioli; Fiordilino, Taugourdeau, Bjarkason; Aramu; Forte, Bocalon. Allenatore: Bertolini (Paolo Zanetti squalifica).

Salernitana (3-5-2): Belec; Gyomber, Aya, Mantovani; Casasola, Capezzi, Di Tacchio, Anderson, Lopez; Tutino, Djuric. Allenatore: Castori