Venezia, Taugourdeau: "Abbiamo chiuso in due giorni, mi hanno voluto a tutti i costi"

Anthony Taugourdeau è un nuovo giocatore del Venezia. Il francese si è presentato così nel suo primo giorno nella Laguna: “È giusto puntualizzare quello che abbiamo fatto a Trapani, perché senza la penalizzazione ci saremmo salvati. Il Trapani ha sbagliato e ha pagato. Il mio dentro di me l’ho fatto, la salvezza l’ho raggiunta assieme ai miei compagni. La B sarà ancora più competitiva, lo scorso anno è stato molto equilibrato, le squadre retrocesse e quelle promosse hanno ambizioni importanti. Conosco e conoscevo alcuni giocatori che erano qui a Venezia. Questa è stata la prima squadra che ha dimostrato di volermi fortemente. A Venezia ho trovato quello che cercavo, mi ha colpito la voglia della società e dell’allenatore di volermi a tutti i costi. Ho ricevuto tante chiamate, ma in due giorni loro hanno dimostrato di volermi più di tutti. Sono undici anni che sono in Italia, prima parlavo con mia moglie che sono arrivati solo stranieri e sono straniero pure io. Io sono originario di Marsiglia, ho iniziato nel Cannes, uscito dalla Primavera sono andato alla Primavera della Spal, poi Pisa con Ventura e l’avventura italiana è cominciata così. Sono un play, amo segnare su calcio piazzato e negli ultimi anni in questo fondamentale mi è andata bene”, lo riporta trivenetogoal.it,