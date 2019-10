Come riporta TrivenetoGoal, in casa Venezia tiene banco la sostituzione di Gian Filippo Felicioli in difesa. La dirigenza lagunare, si legge, ha messo nel mirino tre giocatori svincolati, molto esperti: Manuel Pasqual, Cristian Molinaro e Alessandro Longhi. In realtà però la soluzione adottata dal ds Lupo dovrebbe essere quella di aspettare che Marino rientri dall'infortunio, e nel frattempo provare ad adattare Lakicevic a sinistra.