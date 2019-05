Verona, Aglietti: "Complimenti ai miei e al Perugia per non aver mollato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine di una gara più complessa di quanto non dica il risultato finale, Alfredo Aglietti ha parlato in conferenza stampa della prestazione del suo Verona, con uno sguardo anche all'imminente doppio impegno contro il Pescara nella semifinale play-off.

"Felice per la vittoria, questo deve essere lo spirito di gruppo che ci deve animare da ora in poi. Nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni per chiudere la partita e poi c’è stato il rigore che ha cambiato la nostra posizione. Non ho visto sofferenza nei miei giocatori, infatti Silvestri, prima del rigore, non ha avuto nessuna palla avversaria. Faccio i complimenti al Perugia perché anche in dieci non ha mai mollato, faccio però i complimenti anche ai miei per non aver mai mollato. Il Bentegodi in queste situazioni può essere decisivo e infatti i tifosi ci hanno supportato per 120 minuti. Stasera abbiamo fatto una buonissima partita anche a livello tecnico, probabilmente prima del novantesimo è mancato il gol del K.O.

Le prossime partite? Oggi l’adrenalina ci ha fatto dimenticare la stanchezza, spero sarà così anche nelle prossime gare. Le ultime due partite devono darci la carica giusta per affrontare le prossime con un buon gioco e con un solo obiettivo in mente".