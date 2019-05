Verona, Pazzini: "E' stata una partita tosta, potevamo chiuderla prima"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha lasciato la sua impronta sul match del Bentegodi segnando una doppietta nei supplementari. Al termine della gara tra Verona e Perugia, Giampaolo Pazzini è stato raggiunto dai microfoni di DAZN per un commento alla prestazione della squadra:

"Sono contento, forse i miei compagni hanno voluto allungare la partita per farmi giocare un po' di più. A parte gli scherzi, è stata una partita tosta, potevamo chiuderla prima. Questa gente si merita il meglio e noi dobbiamo dare tutto quello che abbiamo fino in fondo. L'Hellas deve fare molto di più rispetto a quello che ha fatto in campionato, speriamo di averlo capito, siamo sulla strada giusta. Ora ci aspetta una doppia sfida difficile contro il Pescara, ma ce la giocheremo senza paura. Affrontare l'Hellas non deve essere facile per nessuno."

Una gioia anche sul piano personale: "Sono contentissimo. Sono sempre in debito con questa gente che mi fa sentire grande affetto. Per me questo affetto è uno stimolo per tenere botta tutti i giorni, per cercare di migliorare e toglierci ancora delle soddisfazioni.

Sono contento per Di Carmine che ha trovato continuità. Abbiamo bisogno di tutti perché se andiamo in Serie A, andiamo in Serie A tutti insieme. Dovremo fare due prestazioni importanti, il Pescara è una bella squadra, avremo l'andata qua a Verona e daremo il massimo.

La battuta con Gabriel? Eravamo compagni nel Milan, mi ha fatto una paratona nel recupero ma io gli ho preso il tempo nei supplementari. Mi ha fatto piacere rivederlo".