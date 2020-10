Vicenza, cambiamenti agli estremi: volto nuovo tra i pali e nel tandem offensivo

vedi letture

Centrata l'agognata promozione, il Vicenza si prepara a un nuovo campionato di Serie B, senza grossi stravolgimenti rispetto a quello che è lo zoccolo duro della rosa biancorossa, rimasto di fatto intatto. Alleggerita, però, la situazione contrattuale, con tutte le cessioni in programma effettuate, e pochi innesti mirati che hanno però stravolto il reparto offensivo, dove adesso dovrebbero trovare spazio gli esperti Meggiorini e Jallow: unico dubbio la posizione di Marotta, che adesso però, almeno fino a gennaio, rimarrà in Veneto. Altro cambio di rilievo, è arrivato tra i pali, all'altro estremo del campo: sarà Perina a difendere la prota del Lane.

Il colpo: il dinamismo e la velocità di azione sono tra le sue doti migliori, ma Lamin Jallow deve adesso porsi come obiettivo quello di tornare in doppia cifra come ai tempi di Cesena. In un ambiente magari a lui più congeniale, può farcela.

Le formazioni: PERINA; Bruscagin, Cappelletti, Padella, BERUATTO; Vandeputte, Rigoni, Cinelli, Giacomelli; MEGGIORINI, JALLOW. Allenatore: Di Carlo (confermato)

Acquisti: Lamin Jallow (Salernitana), Riccardo Meggiorini (ChievoVerona), Pietro Perina (Cosenza), Mario Ierardi (Sudtirol), Pietro Beruatto (Juventus U23), Gabriele Gori (Fiorentina), Nicola Dalmonte (Genoa), Samuele Longo (Inter), Jacopo Da Riva (Atalanta)

Cessioni: Davide Bianchi (Mantova), Mirko Albertazzi (Picerno), Rachid Arma (Virtus Verona), Lorenzo Affollati (Trento), Leonardo Zarpellon (Virtus Verona), Samuel Pizzignacco (Legnago), David Okoli (svincolato), Alberto Tronco (svincolato), Matteo Liviero (svincolato)