Vicenza-Pisa 4-4, le pagelle: Pisano la fa grossa, Gucher e Meggiorini incantano

VICENZA-PISA 4-4

Marcatori: 10’ Gori (V), 19 rig. Marconi (P), 26’ Vido (P), 42’ Meggiorini (V), 56' Cappelletti (V), 63' e 73' Gucher (P), 75' Da Riva (V)

VICENZA

Grandi 5,5 – Spesso non è posizionato in modo perfetto. Gucher lo buca con troppa facilità.

Bruscagin 6 – Concede tanto, meglio in fase offensiva. Da un suo cross scaturisce il definitivo 4-4.

Padella 5,5 – Incerto in più di una occasione. Trattiene Marconi causando il rigore del primo pareggio.

Cappelletti 6,5 – Prende l’ascensore firmando la rete del sorpasso. Dietro soffre insieme agli altri.

Beruatto 6,5 – Fa valere il suo sinistro educato. Calcia la punizione tagliata per il pareggio volante di Meggiorini. (59’ Barlocco 5,5 – Più timido, non trova il fondo con la stessa continuità).

Nalini 6,5 – Spinta costante sulla corsia destra, mette in grossa difficoltà Pisano provocandone l'espulsione. (78’ Vandeputte sv)

Pontisso 6 – Sempre titolare con Di Carlo che non rinuncia alla sua capacità di filtro. (78’ Cinelli sv)

Rigoni 5,5 – Poco mobile e non sempre lucido nelle giocate. (58’ Da Riva 7 – Non solo la rete del 4-4, porta ritmo e inserimenti a centrocampo).

Dalmonte 6,5 – Non cala mai di intensità. Quanto parte in velocità dà sempre l’impressione di poter far male.

Meggiorini 7 – Segna con un elegante colpo di tacco il suo secondo gol in tre partite. É già un elemento imprescindibile per i biancorossi.

Gori 6,5 – Tante sponde per i compagni. Sfrutta l’errore in uscita di Perilli per schiacciare di prepotenza. (64’ Longo 5,5 – Non riesce a entrare in partita, mai pericoloso).

PISA

Perilli 4,5 – Esce completamente a vuoto, regalando il vantaggio agli avversari. Poi respinge centralmente sui piedi di Da Riva che ringrazia.

Birindelli 6 – Meglio a destra che a sinistra. Buono spunto sul cross che porta al pareggio di rigore.

Varnier 6 – Non sempre impeccabile ma il salvataggio di nuca sul colpo di testa di Gori vale come un gol segnato.

Caracciolo 5,5 – Poco dominante negli ultimi tempi. Sembra troppo passivo sui palloni che spiovono in area.

Pisano 4 – Riesce nell’impresa di rimediare due gialli evitabili in tre minuti, lasciando i compagni in dieci per oltre metà partita.

Gucher 7,5 – Scarica un gran destro per il 3-3, poi concede il bis segnandone uno ancora più bello. Prima doppietta in carriera.

De Vitis 6 – Parte davanti alla difesa, passa dietro per chiude nuovamente in mediana. D’Angelo sfrutta al massimo la sua duttilità. (78’ Lisi sv)

Mazzitelli 6 – Partecipa al secondo gol scaricando un gran sui guantoni di Grandi. Per il resto bada più alla sostanza che alla forma. (66’Marin 6 – Contributo prezioso sia in interdizione che nella gestione del pallone).

Vido 6,5 – Si costruisce il raddoppio avviando e finalizzando un contropiede perfetto. Grande sacrificio in fase di non possesso. (77’ Siega sv)

Marconi 6,5 – Bravo a tenere alta la squadra con l’uomo in meno. Si procura e trasforma il calcio di rigore. La traversa gli nega la seconda gioia.

Masucci 5,5 – Prova senza acuti. Costretto a riciclarsi da esterno di centrocampo per cause di forza maggiore. (57’ Belli 6 – Dentro per riportare equilibrio, assolve il compito in maniera diligente).