Vicenza-Pordenone, cambia l'orario del match della 2^ giornata di B: si gioca alle 18:15

vedi letture

Cambio in extremis su un orario della 2^ giornata di Serie B. Come infatti comunica la Lega B, per dare maggiore visibilità al campionato è stato posticipato il fischio di avvio del match del "Menti" tra Vicenza e Pordenone: non si giocherà alle 16:15 ma alle 18:15.

Questa la nota:

Campionato Serie BKT 2020/2021 – 2ª giornata di andata

Variazione orario gara L.R. VICENZA - PORDENONE

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

 tenuto conto dell’art. 28.2 dello Statuto LNPB;

 a parziale modifica di quanto previsto dal C.U. LNPB n. 4 del 15 settembre 2020;

stabilisce che il programma della 2ª giornata di andata del Campionato Serie BKT 2020/2021 sia ridefinito come segue:

2ª giornata di andata

Sabato 3 ottobre 2020 ore 18.15 L.R. VICENZA - PORDENONE

(anziché sabato 3 ottobre 2020, ore 16.15)