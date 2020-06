Virtus Entella, Boscaglia: "Abbiamo bisogno di punti, non possiamo fare passi falsi"

Ai microfoni del sito ufficiale del club il tecnico dell’Entella Roberto Boscaglia ha parlato in vista della sfida contro la Salernitana: “Dopo aver perso una partita strana, pur facendo un ottimo lavoro prima di prendere due imbarcate, le motivazioni sono maggiori. Non possiamo più permetterci passi falsi perché abbiamo bisogno di fare punti sopratutto in casa nostra. Domani sarà una battaglia contro una squadra forte e noi siamo lì che dobbiamo conquistare punti perché dobbiamo raggiungere il prima possibile il nostro obiettivo. - continua l’allenatore – I giocatori sanno che tutti quanti verranno impiegati, sanno che c’è un tour de force e che dovranno farsi trovare pronti. Abbiamo bisogno di ricambi e turnover, ma lo vediamo anche in A cosa sta succedendo. Bisogna essere bravi a farsi trovare pronti e noi intelligenti a cambiare il giusto. Diventa importante l'apporto di tutti quanti. Tifosi? La loro assenza è un problema di tutti. Ci sarebbe piaciuto che potessero essere presenti sugli spalti, ma sappiamo che non può essere così. I tifosi ci sono sempre vicini e dobbiamo ringraziarli anche in questo momento che non possono venire allo stadio ma col cuore ci sono vicini".