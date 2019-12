© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono 21 gli azzurri convocati da mister Roberto Muzzi per la sfida contro la Virtus Entella, valida per la sedicesima giornata di andata di Serie B in programma domani, sabato 14 dicembre 2019, alle ore 15.00 allo Stadio Comunale di Chiavari. Questo l'elenco completo dell'Empoli:

Portieri: Brignoli, Perucchini, Provedel.

Difensori: Balkovec, Maietta, Nikolaou, Pirrello, Veseli.

Centrocampisti: Bajrami, Bandinelli, Dezi, Fantacci, Frattesi, Laribi, Ricci, Stulac.

Attaccanti: Cannavò, La Gumina, Mancuso, Merola, Piscopo