Ufficiale A quattro giornate dal termine della stagione, la Vis Pesaro esonera Banchieri

Serie C

ieri alle 21:33 Serie C

"La Vis Pesaro 1898 comunica di aver sollevato Simone Banchieri dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra.

La società ringrazia mister Banchieri per la professionalità e l’impegno profuso in questo anno di lavoro, facendo a lui i migliori auguri per il futuro": così, nella serata odierna, quando mancano ormai solo quattro giornate al termine del campionato, la Vis Pesaro. Che fa sapere di aver esonerato mister Simone Banchieri dopo la sconfitta di ieri contro la Lucchese.

Non ancora comunicato, però, il nuovo tecnico, che sarà chiamato a tentare il tutto per tutto per evitare i playout.