Ufficiale ACR Messina, linfa nuova in difesa: arriva Dumbravanu dalla SPAL

L'ACR Messina ha annunciato di aver prelevato in prestito dalla SPAL il difensore centrale Daniel Dumbravanu, classe 2001. Il giocatore, che vestirà la maglia numero 4, in questa stagione aveva giocato appena una gara in Coppa Italia Serie C con gli estensi.