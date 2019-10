Ad Catania: "Potenza 1° con merito. Non ci sono ammazzacampionato"

© foto di Federico Gaetano

L’amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco ha parlato a Tuttoc.com del ritorno fra i convocabili di Marco Biagianti, Rosario Bucolo e Giovanni Marchese. “Non c'è stato nessun reintegro perché non c'è stata nessuna estromissione. C'è stata una punizione in base a dei comportamenti non idonei a suo tempo dei soggetti in questione e quindi la punizione ha avuto il suo decorso e basta. - continua Lo Monaco parlando del campionato – Il Potenza è una squadra adatta a questo tipo di campionato, arcigna e rocciosa. Fa leva su una difesa importante e un gioco di rimessa agevole. Onore al merito, stanno disputando un campionato notevole. Ma ci sono tante squadre in un fazzoletto di punti, questo girone dimostra di essere avvincente e di difficile interpretazione. Non esiste la squadra ammazzacampionato”.