Ad Palermo sul "Barbera": "Scritto al Comune, nel frattempo valutiamo Enna e Marsala"

Intervistato dall'edizione odierna del Giornale di Sicilia, l'amministratore delegato del Palermo Rinaldo Sagramola ha parlato della situazione dello stadio "Barbera": "La nostra non è una provocazione - riporta TuttoPalermo.net -. Non possiamo di certo rischiare per delle questioni politiche. Abbiamo già l'ok dei comuni di Enna e Marsala, non si può aspettare. La tariffa del Barbera non è logica è la stessa concordata quando il Palermo era in serie A. Abbiamo bisogno di un impianto per poterci iscrivere al prossimo campionato di serie C. Abbiamo scritto al comune e adesso aspettiamo, nel frattempo valutiamo le condizioni degli stadi di Enna e Marsala e cosa fare per avere l'eventuale omologazione per il campionato".