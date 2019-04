Addio liste in C. La situazione del Piacenza: sono otto i prestiti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con l'Assemblea di Lega svoltasi ieri a Firenze la Lega Pro ha dato il via ad un vero e proprio nuovo corso tecnico. Basta liste Under e Over e spazio a una unica lista per le sessanta formazioni di Serie C con l'unico limite di avere solo sei giocatori in prestito o a titolo definitivo dalle leghe maggiori Una decisione che, se ratificata ufficialmente, cambierà completamente il volto della terza serie di conseguenza del calciomercato italiano. Soffermandoci solo sui prestiti in atto analizziamo la situazione delle big della terza serie italiana:

Il Piacenza, secondo in classifica, con il nuovo regolamento avrebbe diversi problemi. Sono infatti ben otto i soli calciatori in prestito, due in più (senza contare gli acquisti a titolo definitivo) di quanto sarà consentito nella prossima stagione. Dalla Serie B sono arrivati infatti il portiere Calore, i difensori Mulas e Bachini e l’attaccante Perez. Dalla A invece i difensori Barlocco, Cauz e Troiani e l’attaccante Ferrari.

Piacenza 8:

Giulio Mulas (difensore, Carpi)

Leonardo Perez (attaccante, Cosenza)

Thomas Calore (portiere, Pescara)

Matteo Bachini (difensore, Spezia)

Franco Ferrari (attaccante, Genoa)

Luca Barlocco (difensore, Juventus)

Cristian Cauz (difensore, Parma)

Michele Troiani (difensore, ChievoVerona)