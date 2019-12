Ag. Denis: "Alla Reggina per vincere in C e far sognare la città"

© foto di Andrea Rosito

Il grande colpo estivo della Reggina German Denis ci ha messo un po' a carburare, ma piano piano è cresciuto in condizione e ha mostrato di essere ancora capace di fare la differenza con i suoi gol. L’ultimo, su calcio di rigore, è arrivato contro la Viterbese e ha permesso ai calabresi di conquistare la decima vittoria. Intervistato da Tuttoc.com l’agente dell’argentino Lorenzo De Santis ha parlato così dell’impatto dell’ex di Napoli e Atalanta con la realtà reggina: “L'ambiente lo ha accolto alla grande e quello che tengo a sottolineare è il quadro d’insieme. Il presidente è un imprenditore serio, appassionato, ambizioso che ha fatto una campagna acquisti molto importante, il direttore Taibi ha messo a disposizione del mister una grande squadra. Lo stesso Toscano è un martello, non rimani a caso l'unica squadra imbattuta. German ha firmato un biennale per essere protagonista ed è un punto di riferimento per i compagni calandosi con grande voglia ed umiltà in questo ambiente. - continua De Santis - German ha accettato Reggio per riportare la Reggina dove merita quindi vincere la Serie C quest'anno e fare sognare la città anche l'anno prossimo. La speranza è di poter fare grandi cose nei prossimi sei mesi e di poter essere molto importante per la Reggina anche nella prossima stagione".