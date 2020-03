Ag. Illanes: "Cresciuto molto ad Avellino. Piace ad alcuni club di Serie B"

Julian Illanes, difensore argentino di proprietà della Fiorentina, prima dello stop ai campionati è stato autore di una stagione molto positiva con l’Avellino in Serie C. Un rendimento che ha acceso su di lui i riflettori degli addetti ai lavori in vista delle prossime sessioni di mercato. Di questo ne ha parlato il suo agente Andrea Bagnoli ai microfoni di Fiorentina.it: "Credo che in questa stagione a livello di testa sia cresciuto tantissimo. È pronto per altre categorie, visto anche la situazione iniziale dell'Avellino, una società che non sapeva se arrivava a dicembre. Con il cambio di allenatore e l’arrivo di Capuano era finito in panchina ma ha saputo riconquistarsi il posto segnando un gol appena è stato chiamato in causa. Nonostante tutte queste vicissitudini il ragazzo ha sempre offerto delle prestazioni in crescendo. È uno dei giovani più seguiti in Serie C. Le voci sul Benevento? Parlare di mercato in questa situazione diventa difficile. Ci sono società di Serie B che lo hanno seguito ultimamente già due o tre volte, proprio nel momento in cui ha offerto le prestazioni più positive. Se prima giocava bene, adesso c’è anche una squadra in salute e quindi è un connubio importante. La Fiorentina? Credo che la società sappia che sta facendo molto bene. Ha ancora un anno di contratto e appena riprenderà il calcio ci metteremo seduti per parlare della sua situazione. A gennaio ci eravamo sentiti ma avevamo deciso di riparlare verso marzo-aprile, ma con questa situazione credo che ne parleremo verso maggio o giugno”.