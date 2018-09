Al via la nuova Serie C: il calendario completo del torneo

© foto di Sebastian Donzella

Al di là di come la si possa pensare sulla sentenza del CONI che ha confermato il no ai ripescaggi in Serie B, per la Lega Pro quello di ieri è stato come il primo giorno di scuola. Negli uffici della lega a Firenze sono stati compilati i calendari dei tre gironi. Tre raggruppamenti molto diversi fra loro, ma tutti estremamente competitivi. Una stagione dunque, tutta da gustare. Qui di seguito le prime giornate dei tre gironi e in calce il link con il calendario completo... Buona Serie C a tutti!

GIRONE A

Albissola-Olbia

Arzachena-Carrarese

Gozzano-Entella

Juventus U23-Alessandria

Lucchese-Arezzo

Pisa-Cuneo

Pontedera-Novara

Pro Patria-Pistoiese

Pro Piacenza-Robur Siena

Pro Vercelli-Piacenza

GIRONE B

Fermana-Virtus Verona

Gubbio-Ravenna

Imolese-Albinoleffe

LR Vicenza-Giana Erminio

Monza-Feralpisalò

Pordenone-Fano

Sambenedettese-Renate

Sudtirol-Teramo

Ternana-Rimini

Triestina-Vis Pesaro

GIRONE C

Bisceglie-Vibonese

Casertana-Cavese

Catanzaro-Potenza

Matera-Rieti

Monopoli-Catania

Paganese-Rende

Siracusa-Juve Stabia

Trapani-Reggina

Viterbese-Sicula Leonzio

Riposa: Virtus Francavilla