Albinoleffe, un positivo al Covid-19 nel gruppo squadra: la nota della società seriana

La gara contro la Lucchese, in programma domenica al "Porta Elisa" era già stata rinviata per la situazione di emergenza in cui versa la formazione rossonera, ma quest'oggi l'Albinoleffe - che avrebbe affrontato i toscani - ha comunicato di aver riscontrato una positività al Covid-19 nel gruppo squadra.

Questo il comunicato del club:

"U.C. AlbinoLeffe comunica che, in seguito a un test per la ricerca della SARS-CoV-2 effettuato a un tesserato sintomatico nella giornata di martedì 3/11/2020, è stata riscontrata la positività dello stesso.

Il tesserato, che in data odierna è privo di sintomi, è stato prontamente posto in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste.

La società, a stretto contatto con ATS Bergamo, sta seguendo tutto l'iter richiesto dal relativo protocollo sanitario.

Al fine di monitorare l'evolversi della situazione, il gruppo squadra ha inoltre effettuato nella giornata di ieri - giovedì 5 novembre - un nuovo ciclo di tamponi, risultato in data odierna per tutti negativo".