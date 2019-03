© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ad assistere al match fra Juventus Under 23 e Albissola ieri c'era anche Nicola Legrottaglie. Secondo quanto riporta Svsport.it, l'ex difensore bianconero sarebbe fra i papabili per la panchina dei liguri. Questo il commento dell'amministratore delegato Gian Piero Colla: "E' un tecnico che ci piace, potrebbe rappresentare al meglio la filosofia della nostra società. Abbiamo 3-4 nomi sul piatto e Ambrosi rimarrà comunque allenatore in seconda".