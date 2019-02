Alessandria, Cerri avvisa i suoi: "Il Pisa ha fatto bene ultimamente"

Massimo Cerri, ds dell’Alessandria, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Pisa in programma domani: “Il Pisa non arriva da un periodo di buoni risultati, ma nelle ultime prestazioni ha fatto bene. Noi arriviamo dalla partita di Coppa e, tranne Santini (squalificato), Tentoni e Gjura, dovrebbero essere tutti a disposizione – ha esordito il diesse parlando della situazione complessiva della squadra come riporta grigionline.com – compreso Maltese, che questa mattina farà un lavoro a parte e dobbiamo ancora valutare se portarlo con noi domani o aggregarlo al gruppo da martedì. Delvino è pienamente recuperato, mentre Akammadu, dopo la partita di Vercelli, sembrava più grave, invece ora possiamo pensare di averlo a disposizione”.