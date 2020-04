Alessandria, Di Masi: "Saremmo felici di continuare la stagione anche dopo l'estate"

Luca Di Masi, presidente dell’Alessandria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Stampa sull’eventuale ripresa delle competizioni: “Il presente è purtroppo complicato per tutti: saremmo tutti felici di proseguire e concludere il campionato, anche dopo l’estate. Ma attualmente non ci sono le condizioni. Aspettiamo il 4 maggio, con le decisioni che devono per forza essere prese dall’alto: solo dopo un piano preciso la serie C farà le sue valutazioni".