Alessandria, Gregucci salva la panchina. Ma questo deve essere solo un punto di inizio

Nubi scure su mister Angelo Gregucci, ma l'attesa vittoria che si aspettava in casa Alessandria è arrivata, e potrebbe aver salvato la panchina del tecnico, che era rimasto in grigio probabilmente con la formula della "fiducia a tempo".

Ieri, però, i suoi si sono imposti sul Pontedera per 2-0, e il vento potrebbe esser cambiato: si sono intanto allentati i rumors circa l'esonero del tecnico, che proseguirà il suo cammino in Piemonte. A patto che, ovviamente, quello di ieri deve essere solo un punto di inizio.