Alessandria, Scazzola: "Grande responsabilità, sono motivato"

© foto di Giuseppe Scialla

Cristiano Scazzola si presenta in conferenza stampa come nuovo tecnico dell'Alessandria: "Sento addosso una grande responsabilità ma anche grande voglia e motivazioni. Non vedo l'ora di iniziare, io e Fabio Artico siamo già passati di qua in tempi diversi e penso che qualcosa di buono lo abbiamo fatto. Sappiamo cosa significa vestire la maglia grigia. Non mancherà l'entusiasmo e chi farà parte del gruppo dovrà capire subito cosa vuol dire giocare qua. Saranno importanti soprattutto le qualità caratteriali oltre ovviamente a quelle tecniche. Modulo e tattica sono cose che arriveranno dopo. Vogliamo fare comunque un calcio moderno. La serenità che ci dà la proprietà non deve essere motivo di appagamento. Ogni annata è diversa, bisogna ripartire da zero".