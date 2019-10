Alessandria, Scazzola: "Il Como è tra le favorite di questo girone"

Fonte: TuttoC.com

Vigilia di campionato per l'Alessandria, reduce dal passaggio del turno in Coppa Italia contro il Novara e attesa dal difficile impegno casalingo contro il Como. Il tecnico dei grigi, Cristiano Scazzola, ha presentato la gara in conferenza stampa: "Sicuramente la vittoria in coppa è stata ottima sotto il profilo dell'entusiasmo, ci teneva il Presidente e ci tenevano i nostri tifosi. Passare il turno era il nostro obiettivo ma da giovedì abbiamo iniziato a pensare al campionato. Il Como, insieme alla Carrarese, l'Arezzo e il Siena è una delle possibili favorite del campionato dietro il Monza. Per quello che stiamo facendo sul campo, siamo passati davanti a queste squadre ma siamo solo agli inizi. Domani recuperiamo anche Cosenza, che pur non essendo ancora al cento per cento è a disposizione". Una battuta sui lariani: "Loro e il Monza sono le uniche squadre del girone che giocano con tutti giocatori esperti. Il Como ha caratteristiche particolari in attacco, può giocare la palla lunga su Miracoli o sfruttare le qualità di Ganz in area di rigore. Noi dobbiamo solo guardare in casa nostra e pensare a fare la nostra partita". Dopo una stagione deludente, l'avvio di campionato dei piemontesi ha riportato l'entusiasmo allo stadio: "Per sollecitare i tifosi dobbiamo solo continuare a fare quello che stiamo facendo. Giocare in casa, sotto la nostra curva, è molto importante per noi ma dobbiamo essere noi a caricarli".