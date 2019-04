Fonte: TuttoC.com

© foto di Fabrizio Pozzi

Quasi archiviata l'attuale stagione, l'Alessandria guarda già al futuro. Nell'analisi fatta da grigionline.com, il club piemontese potrebbe contare su quattro giocatori attualmente in prestito, ma con contratto in scadenza al 2020, che potrebbero far decisamente comodo nel prossimo campionato.

Si tratta di Giacomo Sciacca, difensore classe '96, attualmente all'Imolese; Matteo Fissore, difensore al momento protagonista con la Sambenedettese; Nicola Talamo, passato a gennaio al Siracusa; Niccolò Cottarelli, anch'egli andato in prestito nella sessione invernale, alla Pro Patria.