vedi letture

Allarme Coronavirus. Feralpi, Sottili: "Sarà poi un periodo tosto. Rimbocchiamoci le maniche"

Attraverso i canali ufficiali della Feralpisalò, il tecnico dei gardesani Stefano Sottili ha fatto il punto della situazione, proprio nella settimana di stop forzato ai gironi nordici della Serie C a causa dell'allarme Coronavirus: "È un’emergenza sanitaria da non sottovalutare in un momento delicato: la stanno governando mettendo al primo posto la salute e la sicurezza di calciatori e tifosi, quindi ci adeguiamo a questo stop forzato. In vista del periodo intenso che ci aspetta, possiamo solo rimboccarci le maniche. Affronteremo il tour de force con grande voglia di vincere. L’esperienza che ho avuto a Viterbo aiuterà sicuramente a gestire bene la situazione: ho la fortuna di avere uno staff competente, compreso quello sanitario ed il nutrizionista che aiuteranno a gestire al meglio i traumi ed i tempi di recupero ottimizzando al massimo le risorse per recuperare prima. Ci sarà pochissimo tempo per allenarsi, si lavorerà soprattutto sui recuperi ed avere alternative in rosa darà un aiuto senza dubbio fondamentale”.