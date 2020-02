vedi letture

Allarme Coronavirus. Gozzano, Casella: "Giusto il rinvio, ma non può durare all'infinito"

Anche il direttore sportivo del Gozzano Alex Casella ha commentato le decisioni della Lega Pro di rinviare le prossime due giornate di campionato in Serie C per l’allarme coronavirus spiegando come stanno vivendo questo momento: “La Regione ha fatto bene a sospendere tutte le attività, perché il rischio di contagio è alto. Però bloccare tutto è difficile, non puoi sospendere tutte le attività se sei un club professionistico. Per questo stiamo rispettando l’ordinanza regionale, cercando di seguire tutte le avvertenze e rispettando i vari divieti. L'attività all'aperto è possibile, è consigliabile evitare le docce in comune. Per questo utilizziamo più spogliatoi rispetto al solito, in modo che i giocatori possano cambiarsi ad una certa distanza l'uno dall'altro. Abbiamo anche chiuso l'accesso agli spalti, ci alleniamo a porte chiuse. La situazione resta comunque tranquilla, stiamo semplicemente mettendo in campo tutte le misure necessarie per evitare il più possibile la trasmissione di virus e batteri tra i nostri tesserati. - continua Casella guardando alla sfida contro il Monza che potrebbe giocarsi a porte chiuse - Non si può rinviare all'infinito anche se giocare senza pubblico non è il massimo. Ma l'incolumità delle persone è la priorità assoluta, quindi se ci toccherà giocare a porte chiuse lo faremo senza problemi, consci che ogni scelta effettuata dagli organi preposti sarà la migliore. Certo, dispiace che tra una settimana avremo il Monza in casa. E sicuramente avremmo fatto il tutto esaurito. Però aspettiamo e vedremo cosa succederà".