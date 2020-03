Allarme Coronavirus, la C si ferma: i programmi di allenamento dei club del Girone A

Campionati fermi fino al 3 aprile per l'allarme Coronavirus.

A seguito di questa decisione (richiesta dal CONI e approvata dal governo), e ovviamente nel pieno rispetto delle norme vigenti, i vari club di Serie C hanno deciso la proprio linea da seguire durante questo lungo stop forzato.

Vediamo ora quelli che, dove comunicati, sono i programmi delle varie società del Girone A, riportate qui sotto secondo l'ordine di classifica:

Monza --> allenamenti sospesi fino al 20 marzo

Carrarese --> -

Renate --> -

Pontedera --> -

Robur Siena --> attività sportiva sospesa fino a data da destinarsi

Alessandria --> attività sportiva sospesa in attesa di nuove comunicazioni

Albinoleffe --> programma in attesa di definizione

Novara --> -

Arezzo --> programma personalizzato fino al 21 marzo con squadra divisa in due gruppi

Juventus U23 --> allenamenti

Pistoiese --> -

Como --> -

Pro Patria --> -

Pro Vercelli --> allenamenti volontari e/o individuali in attesa di nuove comunicazioni

Lecco --> -

Pergolettese --> allenamenti sospesi fino al 17 marzo

Giana Erminio --> allenamenti sospesi fino al 15 marzo

Olbia --> allenamenti sospesi fino al 16 marzo

Pianese --> allenamenti individuali fino al 15 marzo

Gozzano --> -