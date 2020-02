vedi letture

Allarme Coronavirus, tutto quello che c'è da sapere sulla Serie C

Con l'allarme Coronavirus che si è scatenato in Italia, sono stati adottati, oltre a provvedimenti governativi, anche provvedimenti regionali che ricadono sulle manifestazioni sportive, comprensive, ovviamente, anche del calcio professionistico.

La Lega Pro, con il campionato di Serie C che vedrà oggi il turno infrasettimanale, "preso atto delle comunicazioni delle autorità competenti e al fine di garantire l’equilibrio e la regolarità della competizione", ha disposto il rinvio delle gare dei Gironi A e B, mentre il C sarà regolarmente in campo a partire dalle 15:00, per quella che è la 28^ giornata del torneo.

Ricordiamo però, che già per il precedente turno sono state rinviate Giana Erminio-Como, Lecco-Pro Patria e Pro Vercelli-Novara per il raggruppamento A e Arzignano-Padova, Feralpisalò-Carpi e Piacenza-Sambenedettese per il B; anche in questo caso, tutto regolarmente svolto nel C.

Diamo intanto un'occhiata, però, a quello che è e sarebbe stato questo turno infrasettimanale

GIRONE A

AlbinoLeffe-Monza

Arezzo-Robur Siena

Como-Alessandria

Gozzano-Renate

Juventus U23-Pro Vercelli

Novara-Giana Erminio

Pergolettese-Carrarese

Pianese-Lecco

Pistoiese-Pontedera

Pro Patria-Olbia

LA CLASSIFICA

Monza 61

Carrarese 45

Renate 43

Pontedera 42

Robur Siena 40

Alessandria 40

Albinoleffe 39

Novara 38*

Arezzo 37

Juventus U23 36

Pistoiese 33

Como 32*

Pro Patria 32*

Pro Vercelli 31*

Lecco 28*

Pergolettese 27

Giana Erminio 26*

Olbia 25

Pianese 24

Gozzano 22

* una gara in meno

GIRONE B

Carpi-Gubbio

Imolese-Fermana

Modena-Arzignano Valchiampo

Ravenna-Padova

Rimini-Fano

Sambenedettese-Cesena

Sudtirol-Feralpisalò

Triestina-Reggiana

Vicenza-Piacenza

Vis Pesaro-Virtusvecomp Verona

LA CLASSIFICA

Vicenza 61

Reggiana 55

Carpi 53*

Sudtirol 48

Feralpisalò 44*

Padova 44*

Piacenza 41*

Modena 40

Triestina 40

Fermana 33

Sambenedettese 33*

Virtus Verona 32

Cesena 30

Gubbio 28

Vis Pesaro 28

Ravenna 27

Imolese 23

ArzignanoChiampo 22*

Fano 21

Rimini 21

* una gara in meno

GIRONE C

ORE 15:00

Avellino-Paganese

Picerno-Catania

Sicula Leonzio-Casertana

ORE 16:30

Vibonese-Virtus Francavilla

ORE 18:30

Bisceglie-Viterbese

Cavese-Rende

Teramo-Potenza

ORE 20:45

Catanzaro-Reggina

Monopoli-Rieti

Ternana-Bari

LA CLASSIFICA

Reggina 63

Bari 55

Monopoli 51

Ternana 49

Potenza 49

Catanzaro 42

Teramo 40

Catania 38

Virtus Francavilla 37

Vibonese 35

Viterbese 35

Cavese 34

Paganese 34

Avellino 34

Casertana 31

Picerno 29

Sicula Leonzio 22

Bisceglie 19

Rende 17

Rieti 12