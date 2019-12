Allarme Giana. Albè: "Mercato? Dura trovar chi si metta in gioco con noi"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Crisi senza fine per la Giana Erminio, che dopo brillanti campionati tra i professionisti sta vivendo un'annata decisamente storta, che vede i biancazzurri ancora all'ultimo posto della classifica del Girone A di Serie C.

Il mercato di gennaio è vicino, qualcosa andrà sistemato, ma la svolta deve arrivare sicuramente prima, per provare a togliere almeno la negatività a livello mentale che sta probabilmente attanagliando la squadra.

Il ruolino di marcia - 1 vittoria, 7 pareggi e 10 sconfitte, per un totale di 10 punti in 18 partite. I 18 punti della Pianese, ultima formazione fuori dalla griglia playout, non sono un miraggio, ma con i toscani che macinano leggermente di più, se non arriverà quanto prima la svolta sarà tosta risollevarsi. Anche se ovviamente la corsa va prima fatta almeno sul penultimo posto, che scongiurerebbe la retrocessione diretta.

Il mercato - Attacco ridotto ai minimi termini, con soli quattro elementi ora all'attivo: la rescissione con Bryan Gioè ha diminuito le scelte per ora possibili. A centrocampo, però, nomi importanti. La Giana si è tutelata con l'esperienza di Tommaso Bellazzini e con il gradito ritorno del promettente Simone Greselin, che in biancazzurro aveva militato fino alla scorsa stagione, prima di approdare alla Lucchese.

Albè lancia un allarme - Il discorso mercato, va però anche in ottica gennaio. A tal proposito, come riferisce tuttotritiumgiana.com, nella conferenza stampa di ieri, mister Cesare Albè ha lanciato una sorta di allarme, rispondendo alla domanda circa alcuni elementi del Monza (avversaria della Giana) che potrebbero approdare a Gorgonzola il prossimo mese: "Al di là del nostro eventuale interesse, c’è il fatto che è difficile che giocatori del genere abbiano voglia e stimoli per mettersi in gioco con l’ultima in classifica”.